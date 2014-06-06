مورينيو يؤكد اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع فابريجاس

(إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لوسائل إعلام بريطانية "اهتمامه" بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة سيسك فابريجاس، واعترف بأنه "يتابع الأمر".

وقال البرتغالي "لدينا اهتمام. لدي اهتمام بالأمر. يبدو لي راغبا حقا بالرحيل عن برشلونة، وأنه يتطلع كثيرا للعودة إلى إنجلترا.. فيما عدا ذلك، لا يوجد شيء بالنسبة لنا أو لأي فريق آخر.. الأمر ليس للآن أو لغد أو لما قبل كأس العالم".

يذكر أن فابريجاس (27 عاما) قد يرحل عن برشلونة بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق، وروي عن زميله جيرارد بيكيه أن اللاعب نفسه أبلغه بأنه راحل مقابل 33 مليون يورو.

ونقل مكبر للصوت التصريح الذي كان يدلي به بيكيه إلى المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.

وتؤكد الصحافة البريطانية أن فابريجاس سيعود إلى إنجلترا، لكن هناك اهتمام بضمه من أكثر من ناد من بينها مانشستر سيتي وأرسنال، الذي كان قد بدأ معه مشواره الاحترافي في سن السابعة عشرة، وقضى في صفوفه ثمانية مواسم.