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حركة تنقلات تشمل 9 قيادات بهيئة اﻷوقاف بالقاهرة والجيزة

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حركة تنقلات تشمل 9 قيادات بهيئة اﻷوقاف بالقاهرة والجيزة حركة تنقلات تشمل 9 قيادات بهيئة اﻷوقاف بالقاهرة والجيزة

أصدر المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة اﻷوقاف المصرية، وأمين عام اتحاد اﻷوقاف العربية، قرارا سيبدأ تنفيذه صباح اﻷحد القادم، بنقل عدد من قيادات الصف الثانى بمنطقتى أوقاف القاهرة والجيزة شملت أبرز 9 قيادات بعد اﻹطاحة بغالبية مدراء عموم مناطق الجمهورية بالمحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، وذلك بسبب تدنى التحصيل وطول مدة خدمة هذه القيادات بهذه المناصب.

وقال مصدر مطلع، "إن سبب التغيير هو تدنى التحصيل فى ريع وعقارات الهيئة"، مضيفًا:" الفترة القادمة سوف تشمل قيادات بالصف الثانى والثالث لرفع نسبة التحصيل والدفع بأسماء وقيادات جديدة وشابة، لمنع التعديات على ممتلكات الهيئة، وذلك بعد إعادة تقييم كل القيادات".

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