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"حريات المحامين" تطالب الرئيس بالإبقاء على حكومة "محلب"

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"حريات المحامين" تطالب الرئيس بالإبقاء على حكومة "محلب" "حريات المحامين" تطالب الرئيس بالإبقاء على حكومة "محلب"

أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن حكومة رئيس الوزارء المهندس إبراهيم محلب، والتى أعلنت التقدم باستقالتها الأحد المقبل، بعد حلف رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى لليمين، التى تولت المسئولية فى ظروف صعبة مرت بها البلاد، وأنه من الصعب الحكم عليها، وتقييم أدائها للظرف التى جاءت فيها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرفض رئيس الجمهورية الاستقالة، وتكون فى هذه الحالة حكومة تسيير أعمال.

وأضاف أبو كريشة فى تصريحات صحفية، أن لجنة الحريات بنقابة المحامين ترى أنه من الأفضل أن تستمر حكومة المهندس إبراهيم محلب لحين انتخاب مجلس النواب بانتخابات نزيهة وديمقراطية، وذلك حفاظا على أداء الجهاز الحكومى وانتظامه فى الفترة المقبلة.

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