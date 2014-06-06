إحباط هجوم لعناصر «داعش» على أحياء سكنية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، الجمعة، إحباط القوات الأمنية محاولة لـ«داعش» للهجوم على الأحياء السكنية ومخازن العتاد في الموصل، مشيرا إلى أنه تم قتل 5 انتحاريين.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، إن القوات الأمنية أحبطت محاولة لتنظيم داعش للهجوم على الأحياء السكنية ومخازن عتاد «البوسيف» في الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف النعمان أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من قتل خمسة انتحاريين من عناصر «داعش».

كانت محافظة نينوى شهدت مقتل وإصابة 47 شخصا من القومية الشبكية في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين شرقي الموصل، فيما قتل وأصيب 12 عنصرا من الجيش والشرطة خلال اشتباكات مع عناصر «داعش» وهجوم مسلح على قوة من الشرطة غربي الموصل.