توريس: فابريجاس ' شخصية ' لا يملكها تشيلسي .. وكوستا مهاجم فريد

(إفي): رحب الإسباني فرناندو توريس مهاجم تشيلسي بالانضمام المحتمل لمواطنه سيسك فابريجاس إلى ناديه، معتبرا أنه يملك شخصية "لا يملكها" الفريق الإنجليزي.

ويبدو رحيل سيسك عن برشلونة محتوما، وتوريس ينتظره في تشيلسي. وقال اللاعب في مقابلة مع (موفيستار) "اللاعبون الكبار دائما ما يكونون صفقات جيدة. نعرف سيسك جيدا، إنه لاعب يعرف معنى المنافسة ودائما ما كان واحدا من أفضل اللاعبين عندما كان في أرسنال".

وأثنى توريس على لاعب آخر مرشح للانضمام إلى صفوف (البلوز) هو دييجو كوستا، نجم أتلتيكو مدريد الذي يلعب في نفس مركزه: "إنه لاعب قوي، يلعب جيدا وظهره إلى الملعب، مقاتل، يقدم حلولا بديلة عندما لا يكون الاستحواذ سهلا، ولديه إمكانيات بخلاف غيره من المهاجمين، ويمثل خيارا آخر للمدرب".

ومع تركيزه مع المنتخب الإسباني الذي يستعد للمشاركة في المونديال، طلب توريس عدم النظر إلى الوراء والتركيز على كأس العالم بالبرازيل.

وقال اللاعب "الماضي مضى، والحاضر هو الأهم، وهناك رغبة في الفوز مثلما حدث في 2008 و2010 و2012. لم يتغير شيء، والرغبة في الفوز كما هي. لا أحد يمكنه التشكيك في التزام هذا المنتخب".

وأضاف "بالتأكيد لا أحد يكون هو نفسه بعد ستة أعوام. عندما تكون بطلا تتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة، لكن ذلك ليس معناه القول إنك ستقوم بالأمور على نحو أفضل أو أسوأ".