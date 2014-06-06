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إبراهيم سعيد: سأفعل ما لا يتوقعه الناس

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إبراهيم سعيد: سأفعل ما لا يتوقعه الناس إبراهيم سعيد: سأفعل ما لا يتوقعه الناس

أكد إبراهيم سعيد المدافع العائد للاختبار في الزمالك أنه قادر على استعادة ليقاته ومستواه خلال فترة التأهيل التي يخضع لها.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام "ميدو" المدير الفني قد منحا الضوء الأخضر لإبراهيم سعيد للدخول في التدريبات بشرط استعادة مستواه.

وقال سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "أحب دائما أن يقول لي الناس أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك".

ويتعرض هيما لموجات من السخرية باستحالة عودته لمستواه المعهود عنه، فيما قبل لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق التحدي.

وأضاف "كلما قالوا لي لن تستطيع، فعل ذلك .. أفعله بجدارة".

ومن المنتظر أن يدخل إبراهيم سعيد في تدريبات الزمالك عقب العودة من الكونجو.

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