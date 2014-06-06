عارض أزياء سويدى يدعو مشاهير الفن والرياضة لزيارة البحر الأحمر

دعا عارض الأزياء السويدى الشهير “ماركوس شنكن” معجبيه من مختلف الجنسيات في العالم من الغردقة إلى مشاهير العالم فى الفن والرياضة وعروض الأزياء لزيارة الغردقة وقضاء أجازاتهم .

وأكد شنكن خلال لقاءه بعدد من مراسلي الصحف بأحد الفنادق بالغردقة ، أنه يتواجد بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة لمدة 10 أيام بدعوة من ملاك أحدي القري السياحية لتصوير إعلان تليفزيونى لعدد من القنوات الفضائية الالمانية والصحف للترويج وتنشيط السياحة الالمانية للغردقة .

وأضاف أنه سيكرر زيارته للغردقة، مشيداً بالأمن والأمان فى كل منطقة، وإن أخلاق المصريين تفوق الوصف في تعاملهم مع السائحين، داعياً كل مشاهير العالم لزيارة الغردقة والمساهمة فى تنشيط السياحة للبحر الأحمر .