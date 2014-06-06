الصين تبدأ تنمية صناعاتها البتروكيماوية الشهر الجاري

ذكرت صحيفة شنغهاي للأوراق المالية إن الصين تعتزم إصدار خطة وطنية لتنمية الصناعة البتروكيماوية خلال الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطة بعد تعهد مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بالتنمية الآمنة والخضراء للصناعة البتروكيماوية في اجتماع تنفيذي برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الأربعاء الماضي .

وذكر ان الخطة تشمل بناء أنظمة رئيسية لتكرير البترول ومنتجات الايثيلين والهيدروكربونات العطرية. وتعد الصناعة البتروكيماوية واحدة من أعمدة الاقتصاد الصينية حيث يمتد تأثيرها إلى حياة الناس اليومية، ولكن واجهت الصين نقصا في الإمدادات المحلية واعتمدت على الواردات في جزء كبير من المنتجات البتروكيماوية.