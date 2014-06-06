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بالفيديو.. “أبوحفيظة” يسخر من نتيجة “صباحي” في الانتخابات: “التلاتة بتاع حمدين”

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بالفيديو.. “أبوحفيظة” يسخر من نتيجة “صباحي” في الانتخابات: “التلاتة بتاع حمدين” بالفيديو.. “أبوحفيظة” يسخر من نتيجة “صباحي” في الانتخابات: “التلاتة بتاع حمدين”

أبو حفيظة

سخر برنامج “أسعد الله مسائكم” للإعلامي أكرم حسني صاحب شخصية “سيد أبوحفيظة”، من نتيجة حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة، وعلى حصوله على نسبة 3% في الانتخابات الرئاسية، بفيديو بعنوان “احلم مع التلاتة بتوع حمدين”.

وقال المعلق الصوتي في الفيديو إن “الـ 3% بتوع حمدين مش هيقدروا يودوا الاتحادية، ولكن ممكن يأجروا ميكروباص 14 راكب ويطلعوا الساحل”.

وتابع: «ولما يوصلوا الساحل ممكن يباتوا في شالية أشرف كل أربعة في أوضة، ومي هتبات عند خالتها، وممكن يستلفوا واحد من اللي انتخبوا ويلعبوا خمسة خمسة»، مضيفًا “ممكن يعملوا شيرينج لبيتزا ميديم، لأن أصلًا محمد عطيه وعادل سلامة مبيحبوش البيتزا، وممكن يدخلوا السينما ويأخدوا الصف الأخير، وممكن يكملوا حلمهم، أي حد من اللي انتخبوا حمدين ممكن يحققوا أي حلم غير أن حمدين يبقى رئيس”.

 

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