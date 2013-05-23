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أسمنت العامرية: العودة لاستخدام "الفحم" جزء من أزمة الطاقة فى مصر

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أسمنت العامرية: العودة لاستخدام "الفحم" جزء من أزمة الطاقة فى مصر أسمنت العامرية: العودة لاستخدام "الفحم" جزء من أزمة الطاقة فى مصر

قال ريكاردو باربوسا الرئيس التنفيذى لشركة انترسمنت البرازيلية فى (العامرية للأسمنت)، إن استخدام الفحم لصناعة الأسمنت هو جزء من الحل وليس الحل للطاقة فى مصر، ولا يزال المازوت والغاز الطبيعى عامل مؤثر فى الطاقة، وسنستخدم المخلفات من الكاوتش والمخلفات الزراعية خلال المرحلة المقبلة، ولدينا فرن يعمل على درجة حرارة مرتفعة يستطيع حرق مخلفات البلاستيك لاستخدامها فى الطاقة.

وأضاف باربوسا خلال اجتماع الشركة اليوم، أن حلول الطاقة فى مصر كثيرة منها من خلال مولدات تعمل بالوقود وغيرها، إلا أن الحلول الدائمة للابتعاد عن الوقود هى الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الرياح وهناك مناطق مثل الزعفرانة وغرب سيناء من أكثر المناطق التى تتولد فيها الرياح.

وأشار باربوسا إلى أن الاشتراطات البيئية فى مصر بها تتم صياغتها بشكل جيد خلال المرحلة الحالية، وأن عام ٢٠١٤ ستكون مصر من أفضل الدول التى تقدم الاشتراطات البيئية على مستوى العالم.

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مصر 365

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