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استراليا تتخلى عن وصف القدس الشرقية بـ”المحتلة”

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استراليا تتخلى عن وصف القدس الشرقية بـ”المحتلة” استراليا تتخلى عن وصف القدس الشرقية بـ”المحتلة”

القدس المحتلة

قررت أستراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ”المحتلة”، في خطوة اعتبرها أحد اعضاء مجلس الشيوخ بأنها تمثل “تحولا كبيرا” في سياسة البلاد الخارجية.

وأثار الموضوع جدلا في مجلس الشيوخ الأسترالي هذا الأسبوع عندما أصدر النائب العام جورج برنديس بيانا أوضح فيه موقف كانبرا إزاء مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وأضاف برنديس أنه “ليس من المفترض أن تعمد الأسترالية إلى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي بأحكام مسبقة”.

وتابع أن كانبرا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع “يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته”.

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية بعد حرب يونيو 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وأثار برنديس جدلا حاميا في مجلس الشيوخ عندما أعلن مساء الأربعاء أن الحكومة الأسترالية “لا تعترف ولا توافق” على استخدام تعبير “المحتلة”.

واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على أن أستراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي في 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للإشارة إلى مستوطنات في القدس الشرقية.

واعتبر السناتور المستقل نيك كزينوفون أن إلغاء كلمة “المحتلة” يشكل “تحولا كبيرا” في السياسة الخارجية الأسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة أستراليان أسوشييتد برس.

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