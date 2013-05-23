' مورينيو لديه ما يكفي من نجاحات لإيقاف منتقديه '

(إفي) - يرى الأرجنتيني كارلوس بيانكي، المدير الفني لنادي بوكا جونيورز، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الراحل عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم، "لديه ما يكفي من خبرة ونجاحات، لدفع منتقديه للتوقف"، كما أبدى تأييده لانتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة.

وقام المدير الفني لبوكا جونيورز، فى تصريحات له لبرنامج (مباراة الساعة 12) بمحطة (كوبي) الإذاعية الإسبانية الأربعاء، بتحليل الكرة الأوروبية واللاتينية فى الوقت الراهن.

وبالنسبة لاحتمالية تعاقد مهاجم سانتوس البرازيلي نيمار مع برشلونة الإسباني، يرى بيانكي أن تأقلم النجم الصاعد مع كرة القدم الأوروبية لن يمثل أي مشكلة، حيث قال "نيمار أمامه مستقبل عظيم. إنه يلعب بكلتي قدميه، وهو ماهر جدا ويستطيع إحداث الفارق في المواجهات الفردية. بالتأكيد اللعب فى أوروبا سيكون أسهل بالنسبة له، المهم أن يتكيف على طريقة لعب فريقه المقبل".

وقد درب بيانكي في الماضي فريق أتلتيكو مدريد، واعتبر أن مواطنه دييجو سيميوني، مدرب نادي العاصمة الإسبانية الحالي، يقوم بعمل كبير مع الفريق.

وقال "إن العمل الذي يقوم به سيميوني مع الفريق غير عادي. من الصعب جدا أن تصنع كل ذلك في وقت قصير كهذا"، مشيدا بحصول أتلتيكو على لقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على حساب ريال مدريد.

وكان بيانكي قد أصبح، عندما كان لاعبا، أكبر هداف فى تاريخ البطولات الأرجنتينية، الأمر الذي اعتبر أنه سيكون في المستقبل في متناول ميسي، حيث صرح "إنه يحلم بالقدوم منذ سنوات، إنه مثل القطار فائق السرعة، أعرف أنه سيتفوق علي رقمي القياسي في نهاية المطاف لأنني أعتقد منذ زمن أنه أفضل لاعب فى التاريخ".

ويراقب مدرب بوكا من بعيد أداء "بايرن ميونخ الألماني الذي يعد أفضل فريق في أوروبا"، مشيرا إلى أنه "إذا استطاع الفوز بالثلاثية، سيمثل ذلك مشكلة بالنسبة لجوارديولا".

يذكر أن جوارديولا أصبح رسميا في يناير الماضي، مدربا جديدا لبايرن ميونخ اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي الألماني يوب هاينكس بعد أشهر من التكهنات الصحفية.

ويشار إلى أن بايرن ميونخ حسم بطولة الدوري المحلي (بوندسليجا) هذا الموسم منذ الجولة 28 بعد أن فاز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-0 ، ليصبح عمليا الفائز باللقب رقم 23 قبل ستة أسابيع من انتهاء البطولة.

كما تأهل العملاق البافاري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أذل خصمه برشلونة في الدور الذي سبقه حيث أحرز أربعة أهداف للاشيء في مباراة الذهاب بألمانيا، قبل أن يؤكد تفوقه على أبناء كتالونيا في مباراة الإياب ويحرز ثلاثة أهداف أخرى.

وبالمثل يتطلع أبناء بافاريا إلى حسم بطولة الكأس المحلية أمام شتوتجارت في المباراة النهائية التي تقام في الأول من يونيو المقبل على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.