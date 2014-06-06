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إليسا تستعدّ جمالياً وفنياً

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إليسا تستعدّ جمالياً وفنياً إليسا تستعدّ جمالياً وفنياً

الجمعة 06-06-2014 11:50

ركّزت معظم الصّور الخاصّة بالفنّانة إليسا، في الأيام الأخيرة، على المظهر الخارجي للفنانة المتعلّق بجمالها وأناقتها. فقد تناقلت مواقع التّواصل الاجتماعي صوراً لها، أثناء خضوعها لجلسة تجميليّة مع الماكيير المعروف بسّام فتّوح، كما قامت هي بنشر حقيبة يد مصنوعة من جلد الثعبان، تحمل توقيع BULGARI ، وهي التّي ـ على ما يبدو ـ حظيت بإعجابها إلى حدٍ كبير.

يُذكر أنّ إليسا تتحضّر لإصدار ألبومها الجديد الذي تقرّر طرحه في الأسواق في أيّام عيد الفطر، بعد أنّ اتفقت مع رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي على هذا التّوقيت خلال اجتماعهما في دبي، عدا عن أنّها كانت قد أشارت إلى أنّ الألبوم هو في مراحله الأخيرة، وأنّها صوّرت الغلاف الخاصّ به تمهيداً لعرض الصّور الدعائية له، قبل طرحه في الأسواق.

 

 

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