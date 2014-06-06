مقاطعة كيبيك الكندية تمرر مشروع قانون «حق الموت»

أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية، الخميس مشروع قانون يمنح المرضى الميئوس من شفائهم الحق في اختيار الموت، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وتم إقرار التشريع في تصويت حر بأغلبية 94 صوتا مقابل 22، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.

ويحدد مشروع القانون، وهو الأول من نوعه في كندا، الشروط التي يمكن بموجبها للمرضى الميؤوس من شفائهم بالمقاطعة طلب المساعدة الطبية من أجل إنهاء حياتهم.

وتشمل الشروط الرئيسية الواجب توافرها «المرض العضال، والمرض غير قابل للشفاء، والذي يسبب معاناة لا تطاق»

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه من الخطأ منح أي شخص الحق في قتل شخص آخر.