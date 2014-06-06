مستشار شيخ الأزهر: لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الخطابة قريبًا

قال المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر، إن نصوص قانون الخطابة، مجملة ومحددة، وقريبا سيشكل الإمام الأكبر شيخ الأزهر لجنة برئاسة وزير الأوقاف لوضع اللائحة التنفيذية لتفصل أحكام هذا القانون بما يزيل أى استفسارات أو تساؤلات بشأن تطبيقه وبما يخدم الدعوة الإسلامية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تعقيبًا على قانون الخطابة الذى أصدره الرئيس عدلى منصور أمس الخميس، أن الدعوة الإسلامية أصبحت تابعة للأزهر الشريف دون غيره بمقتضى الدستور الجديد.

وأشار إلى أن الدستور نص فى مادته السابعة إلى أن الأزهر يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وعند النص على أغراضه وشئونه ذكر "ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية".

وأوضح أن القانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بشأن ممارسة الخطابة والزى الأزهرى وإن كان قد تأخر كثيراً، إلا أنه يحسب لوزير الأوقاف، لأنه تقدم به لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره، بهدف ضبط شئون الدعوة، وحفظ هيبة الزى الأزهرى الذى تتميز به مصر عن غيرها.