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ننشر قرار وزير "التعليم" بتشكيل غرفة عمليات لامتحان الثانوية العامة

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حصل "اليوم السابع" على قرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الخاص بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

ونص القرار على أن اللجنة تشكل للرد على الاستفسارات أثناء سير الامتحانات من أعضاء اللجنة الفنية المكلفة.

ونص القرار على أن تشكل لجنة لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية لوضع حلول للمشكلات التى قد تظهر فى لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابات ولجان الإدارة والنظام والمراقبة والمطبعة السرية وغيرها.

وضمت اللجنة رئيس عام الامتحانات ومنسق الهيئة الفنية ومدير عام الإدارة العامة للأمن ومدير إدارة المطبعة السرية وممثلين من وزارة الداخلية، بالإضافة لـ11 عضوا آخرين.

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