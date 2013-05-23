رئيس مجلس النواب الأردنى يدين تصريحات إيرانية ضد البحرين

أدان رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس سعد السرور التصريحات المنسوبة لمسئول إيرانى كبير بشأن الأوضاع الداخلية فى مملكة البحرين، واعتبرها تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية لهذا البلد العربى وخروجا واضحا على الأعراف والمواثيق الدولية كافة.

وأعرب السرور، فى تصريح صحفى اليوم، عن استغرابه الشديد للتصريحات المنسوبة لمساعد وزير الخارجية الإيرانى والتهديد الذى انطوت عليه تلك التصريحات ضد مملكة البحرين عطفا على إجراء أمنى بحرينى داخلى فى مواجهة إطلاق نار أصيب على أثره اثنان من أفراد الشرطة البحرينية، مؤكدا أن من شأن ذلك التحريض على العنف وزعزعة الأمن والاستقرار ليس فى البحرين وحدها وإنما فى الإقليم كله.

وقال: "إن منظومة العلاقات بين الدول تقتضى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للغير والكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية والمهددة لسلامة الدول.. وهذا ما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين إيران والبحرين".

وأكد أن لا مبرر منطقيا أو قانونيا لاستمرار التهديدات الإيرانية ضد البحرين فى وقت يستدعى أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر فى كل ما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم الإسلامى برمته.

وختم السرور تصريحه قائلا: "نتمنى وباستمرار أن تكون العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربى وسائر الدول العربية علاقات تحكمها منهجية التعاون والتواصل البناء المثمر لمصلحة الجميع بعيدا عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقات"، مؤكدا أن مصالح الجميع بما فى ذلك إيران تقتضى ذلك وبقوة.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية حسين عبد اللهيان قد هدد البحرين فى تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم السبت الماضى بـ"رد غير متوقع" على ما اعتبره اقتحام قوات الأمن البحرينية منزل عيسى قاسم المرشد الروحى للشيعة والمعارضة بالبحرين.