اصابة فردى شرطة فى مشاجرة بين عائلتين أثناء حفل زفاف بقنا

نجحت جهود الاجهزة الامنية بمركز شرطة أبوتشت شمال محافظة قنا فى احتواء فتنه قبلية بسبب مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب زفة فرح بالقرب من قسم الشرطة وهو ما اجبر الاجهزة الامنية لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وعشرات الأعيرة النارية في الهواء لتفريق طرفي المشاجرة والحيلولة دون اشتباكهما .

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة ابوتشت يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي الجزارة والمناصرة بسبب زفة “فرح” والقاء طوب علي السيارات حال مرورها بالقرب من قسم شرطة أبوتشت استخدمت فيها الشوم والعصا والحجارة والأسلحة النارية وعلي الفور تم إغلاق كافة الطرق المؤدية لقسم الشرطة وإطلاق عشرات الأعيرة النارية في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لمنع تلاحم واشتباك أفراد العائلتين ونجحت في منع الاشتباك والدفع بقوات من القسم لتأمين مناطق العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات .

> فيما يواصل عدد من القيادات الشعبية للتدخل لمنع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع وأصيب اثنين من أفراد الشرطة بسبب الطوب والحجارة