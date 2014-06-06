"حسب الظروف": جديد سارة الجابر

انتهت الفنّانة سارة الجابر من تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني الكوميدي "حسب الظروف"، وهو من إخراج سمير عارف، ومن تأليف الحميدي المطيري. ويتولّى بطولة هذا المسلسل كلٌ من: سلطان الرفاعي، وعبدالعزيز الفريحي، ونجم البالتوك (لورنس)، وزارا البلوشي، وعبد الحميد العوام، وعلي العازمي، وعادل الزهراني، ومحمد طلق، ووليد العجراء، وآلاء، والعنود، والطفلة دانا العنزي، وطلال العبيد، ويزيد الخرعان.

ويُشارك المذيع خالد اليوسف، ولاعب نادي النصر والمنتخب السعودي خالد الغامدي، كضيفي شرف في المسلسل، الذي سيُعرض على قناة "روتانا خليجية"، خلال شهر رمضان، بحلقاته الثلاثين، التي تصل مدّة كلّ حلقة إلى 10 دقائق.

وقالت سارة لـ"سيِّدتي نت": "إنّ العمل عبارة عن مسلسل "السيت كوم"، وصوّر في ستوديو مغلق، فيما يغلب على أحداثه الطّابع الكوميدي الاجتماعي، وسأجسد دور الأم بالعمل"، وتابعت سارة: "تدور القصّة حول رجل مسنّ، كان يملك ثروة طائلة، بحكم عمله في العديد من المشاريع، ثمّ يقرر أنّ يدخل عالم الأسهم، فيخسر كل ثروته التّي جمعها خلال الأعوام الماضية، ويضطر للعيش مع ابنته وزوجها الذي يحمل له الكراهية؛ لأنّه عندما تقدّم لخطبة ابنته لم يقبل الأب به، فهو إنسان بسيط ويعمل بمهنة متواضعة، ولكن بسبب إصرار دلال الابنة على الزواج من الشاب الفقير، يُجبر الأب على الموافقة، وأثناء إقامته في بيت ابنته وزوجها يحاول أنّ يتدخل في حياتها الخاصّة، ممّا يُسبّب لها بعض المشاكل مع زوجها".

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