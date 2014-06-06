هانى الناظر لعلماء مصر:البلاد تحتاج أفكاركم فلا تجعلوا اليأس يغتال أحلامكم

طالب الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، من علماء مصر وشباب الباحثين فى الجامعات، بأن يكافحوا ويبذلوا المزيد من الجهد من أجلا مصر، قائلا "إلى علماء مصر وشباب باحثيها فى الجامعات ومراكز البحوث هذا يومكم مصر تحتاج أبحاثكم ودراساتكم وأفكاركم فلا تبخلوا عليها مهما كانت الصعاب والمعوقات ولا تجعلوا اليأس يغتال أحلامكم".

وأضاف الناظر فى تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا "لا تتركوا مصر مهما كانت المغريات فى الخارج، فمشاكلنا لن يحلها إلا علمكم، وابذلوا الغالى والنفيس، وأحلامكم ورؤاكم هى مستقبل مصر، وإذا كان الثمن غالٍ فأنتم قادرون على العطاء وأهل للتضحية من أجل ترابها، ومصر تناديكم والله يرعاكم ويحميكم ويبارك فى علمكم".