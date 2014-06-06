ضبط 7 كراتين ألعاب نارية بحاوية قادمة من الصين بميناء السخنة

تمكنت مباحث الموانئ وأدارة الجمارك بميناء العين السخنة بالسويس مساء اليوم الخميس من ضبط حاويات صباح اليوم قادمة من الصين عثر بداخلها على 7 أجولة وكراتين تحتوي على العاب نارية من نوع الصاروخ التورته وهو أحد الالعاب النارية التى تستخدم فى مباريات كرة القدمة ويطلقها الاخوان على قوات الامن بالمظاهرات.

كان تلقى العميد طارق عوض، رئيس مباحث أمن الموانئ بالسويس معلومة تفيد باستعداد إحدى الشركات المستوردة للبضائع والحاويات من الصين من جلب كمية من الصواريخ والألعاب النارية التى يستخدمها الإخوان فى المظاهرات ضد الجيش والشرطة.

على الفور تم إخطار اللواء حسين شاهين، مدير مصلحة أمن الموانى، واللواء ممتاز فهمى، مدير مباحث أمن الموانئ، الذى وجه تعليماتهم لأمن السويس بالتنسيق بين أمن الموانئ، وجاد عساف، مدير الإدارة المركزية لجمارك السويس ومسئولو الجمارك بالميناء وعبد الله السيد مدير جمرك السخنة .

حيث تم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات اليوم للسخنة، وقام المقدم أيمن رمضان، رئيس مباحث ميناء السخنة الرائد احمد الدمراني من مباحث الميناء بفرض طوق أمنى مكثف حول أحد الحاويات وعمل تفتيش دقيق لها، حيث تبين بفحص الحاويات التابعة لشركة تدعى ” أ. م ” على جهاز الإكستريم الإشعاعى بوجود أجسام غير معلومة وبتفتيشها عن طريق المانيول تم العثور على عشرات من الأجولة والكراتين بداخلها ألعاب نارية بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بساحة الحاويات بالميناء وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولى التحقيقات.