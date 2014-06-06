بركات ومعوض يقيمان دورة رمضانية تزامنا مع المونديال

يستمر محمد بركات وسيد معوض نجما الأهلي السابق والحالي في التعاون، فقررا إقامة دورة رمضانية تحمل اسم الشراكة بينهما.

وكان بركات ومعوض قد افتتحا مطعم "مراسي" الشهر الماضي، والآن قررا إقامة دورة لكرة القدم تحمل اسم المطعم، وفي ملعب Provence للكرة الخماسية بجواره في المعادي أمام كارفور.

دورة "مراسي" تقام في الفترة من 5 رمضان وحتى نهاية الشهر، وتضم 32 فريقا – من بينهم فريق يلعب به بركات ومعوض وبعض نجوم الكرة - يقسمون على ثماني مجموعات، ليصبح نظامهما مثل المونديال الذي يلعب في الفترة نفسها.

وبحسب لوائح البطولة، فسيكون على كل فريق الاشتراك بعشرة لاعبين يلعب خمسة منهم داخل الملعب، على أن يدفع الفريق الواحد 5000 آلاف جنيه نظير المشاركة، ويحصل بمقتضى الاشتراك على قمصان من اللجنة المنظمة تحمل اسم الفريق.

سيدفع الفريق الواحد أموالا للمشاركة، لكنه إن نجح في الفوز بالمركز الأول، سيحصد 25 ألف جنيه، فيما يحصد وصيفه 15 ألفا.

وستختار اللجنة المنظمة – التي تضم معوض وبركات واثنين آخرين – أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس مرمى، ومعهما هداف البطولة، ليحصل كل منهم على 3 آلاف جنيه.

اليوم الواحد سيشهد أربع مباريات، تبدأ المباريات من العاشرة مساء بعد صلاة التراويح وتنتهي في الواحدة فجرا، ومدة المباراة نصف ساعة على شوطين، يديرها – بحسب اللجنة المنظمة – حكام دوليون سابقون.