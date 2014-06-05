أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئول سابق برئاسة الجمهورية: تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة

Google+ Print
مسئول سابق برئاسة الجمهورية: تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة مسئول سابق برئاسة الجمهورية: تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة

قال اللواء شفيق البنا الرئيس الأسبق لقطاع الشئون الفنية والإدارية فى رئاسة الجمهورية، إنه بمجرد إعلان اسم الرئيس الجديد لرئاسة الجمهورية سيلتقى بقائد الحرس الجمهورى، ورئيس الديوان ، مشيرا إلى أنه من حق الرئيس اختيار الحراس الخاصين به والمسئولين والأفراد داخل القصر، بالإضافة قوات الشرطة الخاصة به، وأن كل من يعمل داخل منزل الرئيس يكونون من ديوان الرئاسة.

وأضاف البنا خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية "إيمان الحصرى" المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الخميس، أن حراسة الرئيس الراحل أنور السادات كانت
> أ
> أقرب له من حراسة حسنى مبارك، موضحان أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يسكن قصر الاتحادية وكان يسكن بفيلا السلام لافتا إلى أنه غير كل من بداخل القصر.

وتابع الرئيس الأسبق لقطاع الشئون الفنية والإدارة فى رئاسة الجمهورية، أنه تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة بعد عزله.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365