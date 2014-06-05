مسئول سابق برئاسة الجمهورية: تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة

قال اللواء شفيق البنا الرئيس الأسبق لقطاع الشئون الفنية والإدارية فى رئاسة الجمهورية، إنه بمجرد إعلان اسم الرئيس الجديد لرئاسة الجمهورية سيلتقى بقائد الحرس الجمهورى، ورئيس الديوان ، مشيرا إلى أنه من حق الرئيس اختيار الحراس الخاصين به والمسئولين والأفراد داخل القصر، بالإضافة قوات الشرطة الخاصة به، وأن كل من يعمل داخل منزل الرئيس يكونون من ديوان الرئاسة.

وأضاف البنا خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية "إيمان الحصرى" المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الخميس، أن حراسة الرئيس الراحل أنور السادات كانت

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> أقرب له من حراسة حسنى مبارك، موضحان أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يسكن قصر الاتحادية وكان يسكن بفيلا السلام لافتا إلى أنه غير كل من بداخل القصر.

وتابع الرئيس الأسبق لقطاع الشئون الفنية والإدارة فى رئاسة الجمهورية، أنه تم إخراج كل رجال مرسى من قصر الرئاسة بعد عزله.