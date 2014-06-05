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الأهلي يرفض ملعب التدريب في كوت ديفوار .. ويتدرب في الفندق

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الأهلي يرفض ملعب التدريب في كوت ديفوار .. ويتدرب في الفندق الأهلي يرفض ملعب التدريب في كوت ديفوار .. ويتدرب في الفندق

تدرب الأهلي في حديقة الفندق الذي يقم به في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة سيوي سبور يوم الأحد في كأس الكونفدرالية.

ورفض الأهلي المران على الملعب الذي خصصه سيوي بسبب سوء أرضيته بشدة مما اضطره للمران في حديقة الفندق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اشتكى في الأساس من فندق الإقامة وسيتم تغييره مساء الخميس.

ويعاني الأهلي من ظروف معاكسة في كوت ديفوار بسبب إصابة أغلب لاعبيه ومشاكل في الإقامة والسفر والتدريب.

ويحل الأهلي ضيفا على سيوي سبور يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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