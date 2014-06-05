رغدة تهنئ السوريين بفوز ”الأسد”: كسبنا الرهان.. وأعلى مافي بغالهم يركبوه

عبرت الفنانة السورية رغدة عن سعادتها بفوز بشار الأسد بدورة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية السورية، وهنأت الشعب السورى بفوز الأسد، كما أظهرت تحدى كبير لمعارضيه.

وقالت رغدة على حسابها بوقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» : «وكسبنا الرهان .. وأعلا مافي بغالهم وجمالهم يركبوا .. هنيئا لشعبك الوفي المقاوم الصامد الصابر بك».

ونشرت الفنانة السورية بجانب تدوينتها صورة لها بجانب الأسد وهى ترفع يدها فى إشارة إلى النصر.

يُذكر أن بشار الأسد فاز فى الانتخابات الرئاسية السورية لدورة ثالثة بعد حصوله على أكثر من 88% من أصوات الناخبين، وذلك في منافسة مع المرشحين حسان عبد الله النوري وماهر عبد الحفيظ حجار، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام.