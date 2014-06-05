أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رغدة تهنئ السوريين بفوز ”الأسد”: كسبنا الرهان.. وأعلى مافي بغالهم يركبوه

Google+ Print
رغدة تهنئ السوريين بفوز ”الأسد”: كسبنا الرهان.. وأعلى مافي بغالهم يركبوه رغدة تهنئ السوريين بفوز ”الأسد”: كسبنا الرهان.. وأعلى مافي بغالهم يركبوه

رغدة مهنئة الأسد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

عبرت الفنانة السورية رغدة عن سعادتها بفوز بشار الأسد بدورة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية السورية، وهنأت الشعب السورى بفوز الأسد، كما أظهرت تحدى كبير لمعارضيه.

وقالت رغدة على حسابها بوقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» : «وكسبنا الرهان .. وأعلا مافي بغالهم وجمالهم يركبوا .. هنيئا لشعبك الوفي المقاوم الصامد الصابر بك».

ونشرت الفنانة السورية بجانب تدوينتها صورة لها بجانب الأسد وهى ترفع يدها فى إشارة إلى النصر.

يُذكر أن بشار الأسد فاز فى الانتخابات الرئاسية السورية لدورة ثالثة بعد حصوله على أكثر من 88% من أصوات الناخبين، وذلك في منافسة مع المرشحين حسان عبد الله النوري وماهر عبد الحفيظ حجار، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا