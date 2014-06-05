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بالفيديو .. مرتضى يؤكد انضمام رباعي الشرطة للزمالك بشكل نهائي

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بالفيديو .. مرتضى يؤكد انضمام رباعي الشرطة للزمالك بشكل نهائي بالفيديو .. مرتضى يؤكد انضمام رباعي الشرطة للزمالك بشكل نهائي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أنهى الاتفاق مع رباعي اتحاد الشرطة وناديهم بشكل نهائي للانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك حول انضمام أحمد دويدار، معروف يوسف، وخالد قمر مع الشرطة، فيما انتهى تعاقد رضا العزب ووقع لنادي طلائع الجيش، ويحتاج الأبيض لحل الأمر وديا مع مسؤولي الجيش.

وقال مرتضى منصور للصحفيين يوم الخميس: "كان هناك اتفاقا بين الأهلي والزمالك بعدم المزايدة على صفقات بعضنا البعض".

وأضاف "ولكن دخول الأهلي في صفقة إسلام رشدي على الرغم من معرفته بإنهاء الزمالك اتفاقه مع تليفونات بني سويف جعلنا نضم كل اللاعبين الذين فكر فيهم الأهلي".

وتابع "نجحنا في ضم دويدار، معروف، قمر ورضا العزب.. وبعكس كلام الجرائد فقد أنهينا الاتفاق مع اللاعبين ومع أنديتهم أيضا وكل حصل على مستحقاته سواء النادي أو اللاعب".

وكان مسؤولو الشرطة قد أكدوا تأجيل حسم انضمام اللاعبين إلى أي من الناديين عقب الانتهاء من مواجهة الزمالك المصيرية يوم 14 يونيو الجاري بالدوري الممتاز.

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فيديو اليوم السابع

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