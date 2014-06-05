مرتضى: مستعد للتراجع عن إلغاء الهبوط بشرط أن يقنعنا الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق يتوسطان لعقد جلسة للصلح بينه وبين المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في المرحلة المقبلة.

وقال مرتضى للصحفيين "لا أمانع على الإطلاق في عقد جلسة الصلح مع رئيس الأهلي، أكثر ما يغضبني هو تعامل الأهلي بتعالي شديد وإصدار بيانات ومقاطعة الاجتماعات دون الحضور".

وأضاف "إذا كان النادي يرغب جدياً في إعلان وجهة نظره فعليه أن يشارك الأندية في الاجتماعات وإذا كانت وجهة النظر سليمة فإن الأندية ستقتنع بها".

وتابع منصور"مستعد شخصيا للتراجع عن قرار إلغاء الهبوط شرط أن يقدم الأهلي وجهة نظره وينجح في إقناع الأندية بها".

ويتولى مرتضى منصور رئاسة لجنة الأندية التي أوصت بـ8 قرارت خلال اجتماعها الأخير أبرزها إلغاء الهبوط وهو ما يرفضه الأهلي.