المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 2ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي.

> وذكرت المالية ، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة ، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 8 و10 و13 و5ر14 مليار جنيه على التوالي.

> وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2017) بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2019) بقيمة 5ر4 مليار جنيه.

> وأوضحت أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2021) بقيمة 250ر4 مليار جنيه ، وأجل 10 سنوات (استحقاق يونيو 2024) بقيمة 4 مليارات جنيه وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 3 مليارات جنيه.

> أ ش أ