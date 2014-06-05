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المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 2ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي

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المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 2ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 2ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي

هاني قدري

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250ر65 مليار جنيه خلال يونيو الحالي.
> وذكرت المالية ، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة ، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 8 و10 و13 و5ر14 مليار جنيه على التوالي.
> وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2017) بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2019) بقيمة 5ر4 مليار جنيه.
> وأوضحت أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2021) بقيمة 250ر4 مليار جنيه ، وأجل 10 سنوات (استحقاق يونيو 2024) بقيمة 4 مليارات جنيه وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 3 مليارات جنيه.
> أ ش أ

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