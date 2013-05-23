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"الوطنية لحقوق الإنسان" تطالب السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عن 8 مصريين محتجزين بليبيا

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"الوطنية لحقوق الإنسان" تطالب السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عن 8 مصريين محتجزين بليبيا "الوطنية لحقوق الإنسان" تطالب السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عن 8 مصريين محتجزين بليبيا

كتب : ميشيل عبدالله: منذ 3 دقائق

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم، السلطات المصرية، بسرعة التدخل للإفراج عن 8 من سائقي الشاحنات المحتجزين منذ 5 أيام مع شاحناتهم بمعسكر عسكري بليبيا دون توجيه أي تهم، وتعرضهم للإهانة والاعتداء عليهم بالضرب.

وقال أحمد سيف النصر، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، إن 7 شاحنات توجهت من الفيوم إلى ليبيا محملة بـ"خلطة كاتشب وشطة" لصالح أحد التجار من مرسى مطروح، ويدعى "عوض"، وتم تحليل عينات من الشحنة وثبتت سلامتها، وتم السماح لها بمغادرة الجمارك.

وأضافت الجمعية في بيان أن الشاحنات انتقلت بعد ذلك انتقلت لمدينة سرت، حيث تم إلقاء القبض على السائقين الثمانية، واحتجاز شاحناتهم، وهم: سيد على عبد المجيد وشقيقه خالد، محمد محمود عبد الكريم، جابر علي علي، مصطفى علي، سيد قرني عبد الله، معوض محمد عجمي، ويوسف محمود.

وأشار بيان الجمعية، إلى أن فتحي علي عبد المجيد، شقيق اثنين من السائقين المحتجزين، أن شقيقه أبلغه عبر الهاتف أنه تم التعامل معهم بقسوة وتعرضوا للضرب والإهانات من قبل السلطات الليبية، وأنهم محتجزون بمعسكر شهداء الزاوية العسكري بمدينة سرت بحجة أن الشحنة كان يجب أن تدخل في ثلاجات وليس شاحنات.

وأكدت الجمعية الوطنية بالفيوم على ضرورة سرعة التدخل للإفراج عن السائقين ومحاسبة المسؤول عن تسفيرهم لليبيا وتحميلهم بضائع غير مطابقة للمواصفات الليبية، وأنهم مجرد سائقين لا ذنب لهم خاصة، وأن المسؤولين عن هذه البضائع هم تجار يقومون بتسلم هذه البضائع، ولم يتدخل أحد منهم لإنقاذ السائقين.

وانتقدت الجمعية تقاعس السفير المصري في ليبيا عن التدخل لحماية السائقين وزيارتهم وطالبت بفتح تحقيق مع المسؤول عن إهانتهم وتعذيبهم بمعرفة السلطات الليبية حرصا على كرامتهم.

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