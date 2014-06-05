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المكتب الثقافى المصرى بالرياض يهنئ الشعب بانتخاب السيسى رئيسا

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المكتب الثقافى المصرى بالرياض يهنئ الشعب بانتخاب السيسى رئيسا المكتب الثقافى المصرى بالرياض يهنئ الشعب بانتخاب السيسى رئيسا

هنأ المكتب الثقافى بالرياض الشعب المصرى بمناسبة الإنجاز التاريخى للاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل، وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، ونوه بتحقيق الرئيس لنسبة تأييد غير مسبوقة، فى انتخابات نزيهة شهد لها العالم أجمع، والمكتب الثقافى نفسه شهيد عليها شهادة عين اليقين بحكم مشاركته فى انتخابات سفارة الرياض التى دارت بشفافية عالية وحياد كامل، وشهدت إقبالا كبيرا اصطفت فيه الجماهير لمئات الأمتار تحت حرارة الشمس من أجل الدخول بمصر إلى عصر جديد من العدالة والأمن والكرامة والحرية.

ووجه أ.د.محمد عثمان الخشت المستشار الثقافى المصرى بالرياض، ورئيس البعثة التعليمية خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية ولخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على الدور الكبير والفارق فى مساندة فى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها.

كما أكد الخشت أن المصرى نضج بسرعة هائلة فى الفترة القصيرة والعصيبة السابقة التى مرت بها مصر، وأصبح يختار الآن بمعيار القدرة على «الفعل والتنفيذ» و«الخبرات المتراكمة» و«سابقة الأعمال».
> وشدد على أن اختيار المصريين للمشير السيسى يؤكد أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى «مدير قوى» يستطيع «إدارة البشر والموارد» برؤية إستراتيجية واضحة، ويشد الجماهير ويقودها إلى هدف كبير من خلال مشاريع قومية تلهب مشاعرهم وتحرك ضمائرهم نحو العمل والبناء والتنمية.

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مصر 365

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