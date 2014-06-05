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رسميا .. ليفربول يضم إيمري كان لاعب وسط ليفركوزن

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رسميا .. ليفربول يضم إيمري كان لاعب وسط ليفركوزن رسميا .. ليفربول يضم إيمري كان لاعب وسط ليفركوزن

أعلن ليفربول عبر موقعة الرسمي يوم الخميس عن إتمام التعاقد مع إيمري كان لاعب وسط بايرليفركوزن الألماني.

إيمري صاحب الـ20 عاما خرج من صفوف بايرن ميونخ منتقلا إلى باير ليفركوزن ليظهر في 39 لقاء محرزا 4 أهداف ومساهم في صناعة 5، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ونجح الريدز في إتمام التعاقد مع إيمري بصفقة قدرت بـ10 مليون إسترليني.

وعان ليفربول الموسم الماضي من مركز الوسط الدفاعي، مما أضطر رودجرز في الكثير من المناسبات للعب بجيرارد كوسط مدافع، لتسرع إدارة ليفربول في التعاقد مع نجم ليفركوزن، الذع يستطيع اللعب كظهير أيسر أيضا.

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