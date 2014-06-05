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عدلى منصور يصدر قراراً بقانون بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل بنسبة ٥٪

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عدلى منصور يصدر قراراً بقانون بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل بنسبة ٥٪ عدلى منصور يصدر قراراً بقانون بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل بنسبة ٥٪

عدلي منصور

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل, حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية, بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب إستخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .

وأوضح السفير ايهاب بدوي أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى فى إطار إجراءات لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل فى ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتى ارتباطاً بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية .

وأضاف المتحدث أنه تشجيعاً للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
> أ ش أ

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