بالصور..منسق حملة السيسى بالشرقية يعلن عن تأسيس حزب “الريادة” لدعم المشير

عقد اللواء جمال عثمان، منسق حملة المشير عبد الفتاح السيسى بالشرقية، مؤتمراً إعلامياً أقيم بقاعة مركز اعلام الزقازيق ، وذلك للإعلان عن تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب ” الريادة ” ليصبح ظهيراً شعبياً للسيسى ، حيث دعا منسق حمله المشير السيسى مواطني المحافظة للانضمام للحزب الجديد وتحرير التوكيلات الخاصة بتأسيسه.

وشهد المؤتمر اتهامات متبادله ومشادات كلامية بين المشاركين كادت ان تصل إلى التشابك بالأيدى لولا تدخل عدد من الحضور لفض الاشتباك .

بدأ المؤتمر بمداخله من هيثم السعيد احد أعضاء حملة المشير السيسى المنسحبين منها قائلاً : ” لقد انسحبت من الحملة بسبب قيام اللواء جمال عثمان بضم قيادات الحزب الوطنى المُنحل للحملة وحصوله على اموال من بعضهم بحجه فرش المقرات والدعاية للمشير ” .

واتهم السعيد اللواء جمال عثمان بإقحام اسم المشير السيسى داخل الحزب الجديد الذى يتم انشاؤه رغم انه ليس له علاقه به من قريب أو من بعيد ، وان الحمله انتهت ولم يعد لها دور الأن ، وان اللواء جمال عثمان يستخدم اسم المشير السيسى للترويج للحزب الجديد والبحث عن دور له .