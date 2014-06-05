كفر الشيخ تستضيف المؤتمر العلمي الثاني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة

أقيم، اليوم، المؤتمر العلمي الثاني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بقاعة التطوير والمعلومات بجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور علاء البحيري والدكتور مؤمن الجريمي بمشاركة الدكتور رضا حسين كامل أستاذ الأنف والجيوب الأنفية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للأنف والدكتور محمد عسكر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة كلية طب جامعة طنطا والدكتور أشرف خالد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة جامعة بني سويف والدكتور أحمد رجب أستاذ الأنف والإذن والحنجرة جامعة المنوفية والدكتور حسام الشريف أستاذ الأنف والحنجرة طب طنطا

وأكد الدكتور رضا حسين كامل أستاذ الأنف والجيوب الأنفية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للأنف إن المؤتمر أقيم بالتعاون بين الجمعية المصرية للجيوب الأنفية والجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ ويهدف المؤتمر نقل خبرة بعض أساتذة الأنف والجيوب الأنفية المصريين لإخوانهم أطباء الأنف والأذن والحنجرة في كفر الشيخ وهي إحدى المحافظات التي من بين المحافظات التي نتعاون معها في التعاون في مجال التعليم الطبي المستمر ” الأنف والجيوب الأنفية ” من بين محافظات مصر في الدلتا والصعيد.

وأضاف أن المؤتمر تعرض إلى الوسائل الحديثة لتشخيص وعلاج أمراض الأنف والجيوب الأنفية وخاصة التهابات الجيوب الأنفية المزمنة واللحميات الأنف المرتجعة وكذلك حساسية الأنف وتطرق المؤتمر للطريقة المحاضرات وأفلام الفيديو إلى دور مناظير الأنف والجيوب الأنفية في علاج أمراض الأنف والجيوب الأنفية وذلك عن طريق فتحة الأنف الطبيعية وبدون احتياج لأي فتحات في الوجه أو تحت الشفة.

وأشار إن مناظير الأنف والجيوب الأنفية تعطي الفرصة للوصول إلى مكان انسداد الجيوب الأنفية لشفط الصديد وتوسيع الفتحات مما يضمن عدم ارتجاع الجيوب الأنفية ويعطي الفرصة لتحديد جذور اللحمية لإصتأصالها بالكامل من جذورها مما يضمن عدم ارتجاعها مرة أخرى.

وأضاف إن المؤتمر تطرق إلى تشخيص وعلاج بعض الحالات المتقدمة والصعبة مثل أورام الأنف الحميدة والخبيثة وثقب قاع الجمجمة واستئصال أورام الغدة النخامية عن طريق فتح الأنف الخارجية.

وأكد الدكتور علاء البحيري رئيس قسم الأنف والإذن بمستشفى كفر الشيخ العام إن هذا المؤتمر العلمي الثاني لاقى نجاحا كبيراً بالاشتراك مع جمعية الأنف المصرية والجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ وحضره 75طبيباً كما استقدمنا أساتذة الجمعية المصرية لمناظير الأنف والجمعية العربية للأنف.

وأضاف البحيري إن المؤتمر شمل محاضرات وعرض أحدث الآليات لعمليات المناظير، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتم إقامته سنويا ونقدم الشكر لجامعة كفر الشيخ لاستضافتها المؤتمر.