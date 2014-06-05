للأم الحامل.. نصائح جمالية تزيدك رونقاً في السفر

هناك العديد من التغيُّرات التي تمر بها المرأة أثناء حملها مثل: «انتفاخات الوجه والرقبة، وظهور الكلف، وتغيُّر لون البشرة وغيرها» ما يؤثر في شكلها العام...

«سيدتي وطفلك» استضافت شهيناز سيت (خبيرة الماكياج، ورئيسة قسم الجمال بمركز «حواء»)؛ لتقدم لنا بعض النصائح التي تساهم في إضافة المزيد من الجمال على وجهك، خاصة في السفر.

العناية بالبشرة: عليك أن تعرفي أنَّ هورمونات الجسم في حالة تغيُّر مستمر في هذه الفترة، ما يؤثر في طبيعة بشرتك ومظهرها، فلا تقلقي، فمن خلال الماكياج نستطيع حل تلك المشكلات البسيطة.

- استخدمي كريماً مخصصاً لمنطقة العينين؛ لعلاج الهالات وانتفاخ الجفون، مثل كريم KIEHLSالذي يحتوي على مواد طبيعيَّة سريعة المفعول. وابتعدي عن المستحضرات الكيماويَّة؛ لمفعولها العكسي على البشرة في حال تركها، ويفضل تنظيف البشرة جيداً قبل النوم، ووضع كريمات العناية الليليَّة؛ من أجل الحصول على نظرة مناسبة للبشرة عند الاستيقاظ من النوم.

- أيّاً كان الطقس في بلد الوصول، سواء أكان بارداً وجافاً أم حاراً ورطباً، يجب المحافظة على الترطيب والوقاية من الشمس. فظروف السفر تجبر المرأة أحياناً على التقصير في شرب السوائل، واتباع نظام غذائي متوازن، لذلك يجب الاستعانة بكريمات تعوِّض البشرة عن الترطيب والفيتامينات المفقودة.



وكخطوة أولى عليك وضع الكريمات التالية قبل خطوات الماكياج:

في حال كانت بشرتك حسَّاسة فمن المستحسن استخدام كريم Dermopur من شركة Castalia الذي يحتوي على واقي شمسSPF 30 .

وفي حال كانت بشرتك عاديَّة أو دهنيَّة فيفضل استخدام كريم Kiehls باسم Ultra facial oil free الذي يحتوي على فيتامين E المغذي. وهو سريع الامتصاص ولا يترك ذلك المظهر الدهني، الذي يسيء لمظهر كريم الأساس أو الماكياج من بعده.

هناك أيضاً بعض المثبتات للماكياج تساعد على تثبيته، وتحميه من العوامل البيئية، مثل الرياح أو هطول المطر، وننصح بـFixing Powder من ديرما كلور.

- هنالك حالات لظهور الحبوب والبثور على الوجه لدى بعض النساء، فعليك استخدام Balance Vagheggi الذي يعمل على اتزان إفرازات غدد البشرة؛ ليستقبل أي مستحضر ماكياج من دون التسبب في انسداد المسام.

- من الطبيعي والمتوقع ارتفاع درجة حرارة الجسم في الطقس المعتدل. فكثير من النساء يستصعبن وضع طبقات من الماكياج، خاصة مع نشاطات السفر. لذلك أفضل حل هو الـbb؛ وهو كريم من شركة MAC ثلاثي المفعول: مرطب، وواقٍ من الشمس، وكريم أساس خفيف الملمس بدرجات دقيقة تلائم ألوان البشرة المختلفة.

- من الملاحظ أنَّ ملامح الوجه تتعرَّض لكثير من التغيرات والانتفاخ في منطقة الأنف والخدود والذقن. الطريقة الوحيدة للظهور بأحلى إطلالة أثناء تجوالك في السفر هي الاستعانة بفن النحت بالماكياج؛ لإخفاء انتفاخ الوجه، وإظهار أقوى الملامح.

- استخدمي بودرة برونزاج أغمق من لون البشرة الطبيعيَّة بدرجتين، وبفرشاة نحت إنسيابية على حدود الوجه وطرفي الأنف. وننصحك بمنتج لنحت الوجه هو Natural Fce من شركة Too Facedبعبوة تحتوي على كميات مدروسة للكونسيلر، وبودرة النحت، وبودرة الإضاءة اللازمة لإتقان الخطوات.

- لتغطية البقع الداكنة والكلف، يجب استخدام كونسيلر طويل الأجل وذي فعالية عالية؛ لتجنب الطبقات الكثيرة. اختصاصيات حواء يرشحنMakeup Forever الذي يوفّر تغطية عالية من مسحة واحدة.

• العيون

• الماسكارا بمثابة عصا سحريَّة؛ فبإمكانها إضفاء الحيويَّة لمظهر العينين المجهدتين، وتسعفك ضد المنظر الباهت.

• من المهم اختيار ماسكارا Waterproofلسهولة إزالتها آخر النهار. وننصح بماسكارا MakeupForever باسم SmokyEyes.

• الخدود

من تحديات السفر قلة الوقت والتنقل المستمر. بإمكانك الحفاظ على نضارة طبيعيَّة على خديك باستخدام محلول Benetint الخفيف لإعادة الرونق الطبيعي للوجه، برغم ضيق الوقت والانشغال في السفر. تنصح اختصاصيات حواء بقطرتين من هذا المحلول على الخدين، والتدليك الخفيف بالأنامل.

• الشفاه

بشرة الشفاه من المناطق الأكثر رقة وحساسيَّة في الجسم، والاهتمام بترطيب وتغذية الشفتين مهم جداً في مرحلة الحمل، وتحت ظروف السفر التي تستدعي إعادة الترطيب للجسم عوضاً عن السوائل المستهلكة. يمكنك العناية وتجميل شفتيك في خطوة واحدة، سهلة الاستخدام من منتجات الترطيب chubbystickClinique، التي تحتوي على لون خفيف. وننصح بالمستحضرات المليئة بقيمة علاجيَّة للشفاه، ضد التشقق والجفاف. توجد مستحضرات Clinique للشفاه بألوان ورديَّة طبيعيَّة ولامعة وسهلة الاستخدام.