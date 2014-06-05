"سيدتي نت" مع محمد عساف في الستوديو لتسجيل أغنية المونديال

دبي- صباح جميل تصوير- راشد أبو بكر

واكبت "سيدتي نت" محبوب العرب محمد عساف خطوة بخطوة، أثناء تسجيل الأغنية العالمية التي سيحيي بها حفل افتتاح "كونجرس الـ فيفا 64"، التابع لـ "الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA"، في مدينة ساو باولو البرازيلية، في 10 يونيو 2014 .

في ستوديو حسين الجسمي في دبي تمّ التسجيل وكواليس مشاركة الجمهور بكلمات الأغنية على الهواء مباشرة عبر "mbc" .

محمد عساف قال لـ"سيدتي نت" إنه مرهق جداً لأنه طوال اليوم كان مشغولاً بين التسجيل وبين متابعه الجمهور في إرسال مشاركتهم، وقد أعد ستوديو خاصاً، مجهزاً بتقنيات عاليه بحيث تظهر مشاركات الجمهور من كافة انحاء العالم.

اصطحب محمد عساف "سيدتي نت" إلى تلك الشاشات وكانت تبدو عليه مظاهر السعادة والفرح وقال لنا" شاهدوا الجمهور وهو يشارك من جميع انحاء العالم وخاصة من جمهورية مصر العربية" كما أخذ يعد البلاد التي تتواصل معه لمشاركته كلمات الأغنية.

ا شارك في جلسة التسجيل المباشر المنتج الموسيقي العالمي المعروف، رودني جيركينز، الحائز على جائزة "جرامي أوورد" أكثر من مرة، والذي سبق أن تعاون مع عدد كبير من الفنانين العالميين، أمثال مايكل جاكسون، وماريا كيري، وويتني هيوستن وغيرهم والذي صرح لـ"سيدتي نت" أنه للمرة الأولى يدخل العالم العربي من خلال محمد عساف، وأضاف "اتوقع له الوصول إلى العالمية ليست فقط بصوته فقط، إنما لأن لديه مؤهلات عديدة من حيث الشكل والمظهر والذكاء وهذا سيفتح شهيتي للعمل مع فنانين عرب آخرين".

وبحضور المؤلف الموسيقي ميشال فاضل حيث قال لـ"سيدتي نت" نحن في تلك الأغنية "نمشي بالعكس" أي نضع الالحان أولاً ثم نركب عليها الكلمات، لكننا نعمل في بهجة ونحن سعداء جداً بذلك العمل العالمي الجميل وثمة تعاون كبير بيننا".

أما الشاعر الملقب بلقب "شاعر الرومانسية والحب نزار فرنسيس فقال "لقد تلقينا العديد من الكلمات والأبيات الجميلة التي اعتمدناها، والفكرة بشكل عام جميلة في أن يشارك الجمهور كلمات أغنية هذا الحدث الضخم"، وعن اختيار اسم الأغنية قال "لم يتم اختيارها إلى الآن فبعد أن ننتهي منها سنقوم باختيار الاسم النهائي لها".

الجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من تسجيل الأغنية، سيتاح للجمهور تحميلها عبر موقعَي "iTunes" و"أنغامي+"، لتعود عائدات التحميل (Downloads) لدعم "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا".