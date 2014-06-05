بالصور: أنجلينا جولي تحتفل وحدها بعيدها الـ39

احتفلت النجمة العالمية، Angelina Jolie، المعروفة بأعمالها الإنسانية، بعيد ميلادها الـ39 في الصين بعيداً عن عائلتها.

Angelina، التي بدت أصغر بكثير من عمرها، احتفلت في أجوء تُشبه كثيراً أجواء فيلم الأطفال "Maleficent"، الذي تلعب دور البطولة فيه وتروّج له حالياً في الصين.

وقد كان شكل قالب الحلوى غريباً، وكأنه إحدى شخصيات الفيلم، وقد تميّز باللونين البنفسجي والأسود.

وقد تمنّت Angelina وهي إحدى أقوى نساء العالم، عند تقطيعها قالب الحلوى، على حدّ قولها، كأيّ أمّ أخرى، الفرحة والصحّة لأطفالها.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن تعتزل Angelina Jolie التمثيل بعد دورها الجديد الذي ستجسّد فيه شخصية "Cleopatra".