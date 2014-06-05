أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: أنجلينا جولي تحتفل وحدها بعيدها الـ39

Google+ Print

الخميس 05-06-2014 19:07

احتفلت النجمة العالمية، Angelina Jolie، المعروفة بأعمالها الإنسانية، بعيد ميلادها الـ39 في الصين بعيداً عن عائلتها.

Angelina، التي بدت أصغر بكثير من عمرها، احتفلت في أجوء تُشبه كثيراً أجواء فيلم الأطفال "Maleficent"، الذي تلعب دور البطولة فيه وتروّج له حالياً في الصين.

وقد كان شكل قالب الحلوى غريباً، وكأنه إحدى شخصيات الفيلم، وقد تميّز باللونين البنفسجي والأسود.

وقد تمنّت Angelina وهي إحدى أقوى نساء العالم، عند تقطيعها قالب الحلوى، على حدّ قولها، كأيّ أمّ أخرى، الفرحة والصحّة لأطفالها.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن تعتزل Angelina Jolie التمثيل بعد دورها الجديد الذي ستجسّد فيه شخصية "Cleopatra".

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي