النيابة: أعضاء “خلية ماريوت” حاولوا تصوير “30 يونيو” وكأنها مؤامرة

اكد ممثل النيابة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال مرافعة النيابة فى القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الماريوت ” ان المتهمين قامو باظهار البلاد بمظهر سئ من خلال الكذب والتزوير.

اكد ممثل النيابة ان المتهم الخامس محمد فاضل والذى يعمل فى “الجزيرة انجليزى” قد اعترف فى تحقيقات النيابة انهم حاولو تصوير ثورة 30 يونيو على انها مؤامرة وان حملة تمرد مؤامرة على الرئيس المعزول مرسي، كما أن النيابة قامت بعرض فيديوهات اظهرت ما كانو يفعلونة من خلال الكذب والتضليل وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل.