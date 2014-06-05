النيابة: أعضاء “خلية ماريوت” حاولوا تصوير “30 يونيو” وكأنها مؤامرة

اكد ممثل النيابة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال مرافعة النيابة فى القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الماريوت ” ان المتهمين قامو باظهار البلاد بمظهر سئ من خلال الكذب والتزوير.
اكد ممثل النيابة ان المتهم الخامس محمد فاضل والذى يعمل فى “الجزيرة انجليزى” قد اعترف فى تحقيقات النيابة انهم حاولو تصوير ثورة 30 يونيو على انها مؤامرة وان حملة تمرد مؤامرة على الرئيس المعزول مرسي، كما أن النيابة قامت بعرض فيديوهات اظهرت ما كانو يفعلونة من خلال الكذب والتضليل وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.