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شيرين عروس بفستان من نيكولا جبران

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شيرين عروس بفستان من نيكولا جبران شيرين عروس بفستان من نيكولا جبران

الخميس 05-06-2014 10:59

هكذا تألّقت النجمة عبد الوهاب خلال تصويرها الفيديو كليب الخاص بأغنية "كلي ملكك"، بفستان زفاف أبيض حمل توقيع المصمم نيكولا جبران. وكان جبران قد نشر، منذ بضع ساعات، صورة شيرين أثناء جلسة التصوير، مرتدية الفستان الذي تميّز بتصميم جريء، بقصة الحورية، عاري الكتفين مع تفاصيل جذابة من الخلف. وقد بدت شيرين بمنتهى الأنوثة، بإطلالة تشبهها تماماً، من تصميم الثوب المميّز الى تسريحة الشعر التي زادت من جاذبية ملامحها.
لا شك أن إطلالة شيرين، بدور العروس، في هذا الفيديو كليب كانت ناجحة ولافتة. فهل نراها عروساً حقيقية عما قريب؟

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سيدتي

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