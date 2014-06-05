كارول سماحة تتألق في مهرجان موازين

أطلت النجمة كارول سماحة أمس في مهرجان موازين الذي يقام في المغرب بإطلالتين مميزتين الأولى طغى عليها اللون الأسود وكانت أكثر عملية للمؤتمر الصحفي، عبارة عن سروال ضيق من الجلد، وتوب باللون الأسود، زيّنتهما باكسسوارات عصرية من الحبال الجلدية، من العقد والسوار وصولاً الى الحذاء. أما إطلالتها على المسرح، فتميّزت برصانتها، حيث اختارت فستاناً طويلاً باللون الأزرق النيلي، من قماش الساتان اللماع. واكتفت كارول بالقليل من المجوهرات التي اقتصرت على أقراط متدلية وخاتمين ناعمين من الألماس.

هل أعجبتك إطلالتي كارول، وأي اللونين تفضلين عليها الأسود أم الأزرق؟