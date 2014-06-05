وزير الإسكان يتفقد مساكن الزلزال بمدينة بدر ويكلف بتطويرها بالكامل

فى زيارته المفاجئة للمدن الجديدة بشرق القاهرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير التى تتم حاليا بالمجاورة الأولى، بالحى الأول، بمدينة بدر، وهى المنطقة المعروفة بمساكن الزلزال، التى تعد من أكثر المناطق خطورة.

شرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة أعمال التطوير التى تتم لعدد من العمارات كنموذج، حيث يتم حاليا تطوير واجهات العمارات، وتغيير وصلات الصرف الصحى، وترميم وإصلاح الأرصفة والمشايات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتشجير.

> وتلقى الوزير شكوى من سكان عدد من العمارات القديمة، وأكد رئيس جهاز المدينة أن هناك تقريرا فنيا تلقاه الجهاز بشأن هذه العمارات، وعددها ٩ عمارات، وعلى الفور أكد وزير الإسكان أن ترميم وتطوير هذه العمارات له أهمية قصوى، حتى لا تمثل أى خطورة على السكان.

وخلال حواره مع سكان منطقة الزلزال أكد مدبولى أن المنطقة بالكامل سيتم تطويرها، وما يحدث حاليا بداية، وانطلقت زغاريد الأهالى، ودعواتهم للمسئولين بالتوفيق، وشكوا فى الوقت ذاته من قلة حصة الخبز، فأجرى الوزير اتصالا على الفور بوزير التموين، الذى وعد بسرعة بحث المشكلة، والعمل على حلها.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال التطوير بالمجاورة الثالثة بالحى الثانى بمدينة بدر، حيث يتم تطوير واجهات عدد من العمارات، وإنشاء ملعب مفتوح، ستقام عليه دورة رمضانية لسكان المنطقة، بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتشجير والرصف.

وانتقل الوزير لزيارة وحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها حاليا بمدينة بدر، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق للوحدات التى تم تنفيذها، مع سرعة تنفيذ المبانى الخدمية وتوفير وسيلة مواصلات، حتى تكون هناك بيئة معيشية متكاملة للسكان.

وأكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تمت الموافقة على تشغيل ٢٥ أتوبيسا للنقل الداخلى بالمدن الجديدة المحيطة بالقاهرة، وهو ما سيسهم فى حل مشكلة النقل الداخلى للسكان.

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