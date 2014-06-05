أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جولة مفاجئة لوزير التموين بالمعادى وطره تكشف طوابير الخبز

Google+ Print
جولة مفاجئة لوزير التموين بالمعادى وطره تكشف طوابير الخبز جولة مفاجئة لوزير التموين بالمعادى وطره تكشف طوابير الخبز

قام الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، منذ قليل، بجولة مفاجئة على المخابز البلدية بمناطق المعادى وطره وحدائق حلوان، للتأكد من جدوى تطبيق منظومة الخبز الجديدة، والتى من خلالها سيحصل المواطنون على الخبز بالكروت الذكية.

وكشفت جولة الوزير استمرار بعض الطوابير أمام أحد المخابز، حيث طالب الوزير، المسؤلين، بحل مشاكل المواطنين والعمل على القضاء على أى طوابير وحصول المواطنين على الخبز بسهولة ويسر.

فيما طالب الوزير، المواطنين، الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، بالتوجه إلى أقرب مكتب تموين تابع لهم لاستخراج بطاقات صرف الخبز، بعد التقدم بالمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، قبل بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مناطق "حلوان والمعادى وطره و15 مايو والتبيين والقاهرة الجديدة".

وأكد الوزير أنه سيتم صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة من فروق التكلفة وأسعار السولار وحافز الجودة لأصحاب المخابز المدعمة فى هذه المناطق، إضافة إلى صرف باقى المستحقات على دفعات قبل نهاية هذا العام، كما تم مع أصحاب المخابز المدعمة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والتى تم تطبيق النظام فيها، وحققت نجاحًا كبيرًا.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية