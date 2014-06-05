جولة مفاجئة لوزير التموين بالمعادى وطره تكشف طوابير الخبز

قام الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بجولة مفاجئة على المخابز البلدية بمناطق المعادى وطره وحدائق حلوان، للتأكد من جدوى تطبيق منظومة الخبز الجديدة، والتى من خلالها سيحصل المواطنون على الخبز بالكروت الذكية.

وكشفت جولة الوزير استمرار بعض الطوابير أمام أحد المخابز، حيث طالب الوزير، المسؤلين، بحل مشاكل المواطنين والعمل على القضاء على أى طوابير وحصول المواطنين على الخبز بسهولة ويسر.

فيما طالب الوزير، المواطنين، الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، بالتوجه إلى أقرب مكتب تموين تابع لهم لاستخراج بطاقات صرف الخبز، بعد التقدم بالمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، قبل بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مناطق "حلوان والمعادى وطره و15 مايو والتبيين والقاهرة الجديدة".

وأكد الوزير أنه سيتم صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة من فروق التكلفة وأسعار السولار وحافز الجودة لأصحاب المخابز المدعمة فى هذه المناطق، إضافة إلى صرف باقى المستحقات على دفعات قبل نهاية هذا العام، كما تم مع أصحاب المخابز المدعمة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والتى تم تطبيق النظام فيها، وحققت نجاحًا كبيرًا.