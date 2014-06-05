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تأجيل محاكمة 11 متهم في قضية اقتحام قسم شرطة إمبابة إلى 9 يونيو

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تأجيل محاكمة 11 متهم في قضية اقتحام قسم شرطة إمبابة إلى 9 يونيو تأجيل محاكمة 11 متهم في قضية اقتحام قسم شرطة إمبابة إلى 9 يونيو

قسم إمبابة

قررت محكمة جنايات الجبزة تأجيل محاكمة 11 متهماً في أحداث اقتحام قسم شرطة إمبابة إلى جلسة 9 يونيو للإطلاع علي أوراق القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الـ 11 متهم وهم علي ربيع احمد وسيدمبارك سبد وسعيد محمد عماد وحسن حسبن حسن ومحمد طه علي وعصام ابراهيم عبدالموجود وعادل صلاح محمد واشرف حسين عبدالفتاح واسماعيل حسين عبدالفتاح وسيد حسين عبدالفتاح وطاهر خالد عبدالفتاح بالعمل لصالح جماعة الإخوان، بأن قاموا بمحاولة اقتحام القسم بالأسلحة النارية الثقيلة والتعدى علي ضباط القسم المتواجدين في محاولتهم عن القيام بأعمالهم، وقاموا بإلقاء مجموعات من زجاجة المولوتوف علي القسم إلا أن القوة التأمينية قامت بعمل كمين للمتهمين وتم ضبطهم بعد مطاردة استمرت لأكثر من ربع ساعة وتم إحالتهم للنيابة العامة والتى انتهت الى إحالتهم للجنايات .

ووجهت لهم النيابة العام اتهامات حيازة اسلحة نارية وبيضاء والتعدى علي قوات الأمن ومنعهم من القيام بأعمالهم وترويع المواطنيين الأمنيين وتكدير السلم والأمن العام .

 

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