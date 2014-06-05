سفير فلسطين فى القاهرة : محمود عباس سيشارك في احتفال تنصيب السيسي

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا، اليوم الخميس ، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيصل الى القاهرة بعد ظهر غد الجمعة بناء على دعوة رسمية من جمهورية مصر العربية لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الأحد القادم، وذلك بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

> وقال الفرا- في تصريح له اليوم – ” ان الرئيس عباس سيلتقي خلال زيارته التي ستستمر لمدة يومين، وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

> وأكد على حرص الرئيس لتهنئة الشعب المصري الشقيق وهو يواصل بثبات نحو التقدم والنجاح، وأثنى الفرا على العلاقة ‘المميزة ومستوى التنسيق العالي بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، مشيدا في الوقت ذاته بما قدمته مصر من تسهيلات للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

> يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة المستشار أنور العاصي، أعلنت في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، بحصوله على 23 مليون و780 ألف و104 أصوت بنسبة 96.9 %، من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.