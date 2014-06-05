برانديللي يكشف.. مشكلة إيطاليا

لماذا تعادل منتخب إيطاليا مع لوكسمبورج 1-1؟ لماذا لا يظهر الأتزوري بشكل جيد قبل كأس العالم؟ هل هذا يعني أنه سيخفق في مونديال البرازيل؟

مشكلة منتخب إيطاليا أن رفاهية الوقت غير متاحة له، إذ أن مرحلة المجموعات التي يخوضها صعبة في وجود منافسة من أوروجواي وإنجلترا.

كذلك جدول مباريات إيطاليا ليس سهلا بالنظر إلى أنه يخوض الجولة الافتتاحية أمام إنجلترا نفسها.

يدرك برانديللي هذا، ويكشف في حديثه بعد التعادل مع لوكسمبورج عن بعضها.

1 – العمق مزدحم

أفضل لاعبي إيطاليا متواجدون في وسط الملعب، ولهذا يضم تشكيل الأتزوري 4 لاعبي ارتكاز فعليا.

ماركو فيراتي مع أندريا بيرلو، خلفهما دانيلي دي روسي، وأمام الثلاثي كلاوديو ماركيزيو.

الرباعي يجعل تحرك إيطاليا للأمام صعبا، الوسط يكون مزدحما، بالتالي الهجمات أبطأ، وعرض الملعب أقل، ما يسهل مأمورية الفرق التي تدافع أمام الأتزوري.

ويقول برانديللي: "الرباعي جعل الوسط مزدحما، كنا نحتاج لفتح الملعب على مصراعيه أكثر".

2- موهبة غير متكاملة

هنا يأتي دور أنطونيو كاندريفا، الذي يجيد إرسال عرضيات عن بعد، قوي، ملتزم خططيا.

لكن كاندريفا ليس ديفيد سيلفا، وليس فرانك ريبري، وليس جناحا يستطيع تحمل أعباء فتح الملعب بالكامل لإيطاليا.

أليسيو شيرشي أمهر، لكنه ليس ملتزما دفاعيا، ولا يساعد الظهير بشكل كاف.

ويعقب برانديللي "هناك موهبة، لكنها بحاجة لأن تصبح أكثر تكاملا، نعمل مع الجميع.. هناك أخطأ حددناها وسنحاول تصحيحها".

3- عقم

الأمر الثالث أن منتخب إيطاليا يصنع الكثير من الفرص، لكنه لا يسجل.

ماريو بالوتيللي وصلته 3 فرص، ولم يسجل.. شيرشي لم يسجل.. وكاندريفا لم يسجل.

ويصرح برانديللي "بالوتيللي كان يتحرك جيدا، فقط لم يكن حادا أمام المرمى، أهدر فرصتين سهلتين ثم ثالثة حين شارك أنطونيو كاسانو، لكني غير قلق".

وأتم "إيطاليا قادرة على أن تقدم كأس عالم جيد".