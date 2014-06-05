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الإمارات بقيادة خليفة تساند الأعمال الخيرية

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الإمارات بقيادة خليفة تساند الأعمال الخيرية الإمارات بقيادة خليفة تساند الأعمال الخيرية

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالدعم المتزايد الذي تحظى به جمعية أصدقاء مرضى السرطان من خلال التبرعات الخيرية السنوية التي تسهم في تمويل مختلف برامج الجمعية المتعلقة بمرضى السرطان داخل الدولة وخارجها.

وقال معاليه إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تساند كل أنواع الأعمال الخيرية والإنسانية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الجهات الصحية في الدولة تعمل كذلك على العناية بالمرضى وتعمل على توفير العلاج اللازم في الدولة وخارجها.

ونوه بصفة خاصة بقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيسة المؤسس للجمعية وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال منذ عام 2008. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره أول من أمس وفد جمعية أصدقاء مرضى السرطان برئاسة أميرة بن كرم رئيسة مجلس الأمناء العضو المؤسس للجمعية التي قدمت له تقريرا حول نتائج حفل «أويل بارونز» الخيري الذي نظمته «دي إم جي إفنتس» في فبراير الماضي لدعم الجمعية لخدمة مرضى السرطان في مختلف أنحاء الدولة.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك رعى الحفل الخيري الذي شارك فيه أكثر من ألف و500 من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال.

ويعد حفل «أويل بارونز» الخيري السنوي واحدا من أبرز الفعاليات ضمن الجدول السنوي للفعاليات في الدولة ونجح على مدى السنوات السبع الماضية في جمع 4.2 ملايين درهم لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

من جانبها أشادت أميرة بن كرم بدعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للجمعية التي تأسست أواخر عام 1999م وبتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكدة أن دعم معاليه ورعايته الكريمة للحفل ساهما في التعريف بالجمعية وفي زيادة دعمها من مختلف الأفراد والمؤسسات.

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