محمد العلوي شخص ثري في رمضان

يشارك الفنّان الخليجي محمد العلوي بشخصيتين مختلفتين في الموسم الرمضاني المقبل، فقد انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد "للحب كلمة" مع الفنّانة والمخرجة هيا عبد السلام، فيما يشاركه بطولة هذا المسلسل أسمهان توفيق، وسعاد علي، وبشار الشطي، وأحمد حسين.

وكشف العلوي لـ"سيدتي نت"، أنّ أحداث المسلسل تدور في قالب درامي يتطرّق إلى العديد من القضايا الهامة في المجتمع الخليجي، والتّي لم يتم طرحها من قبل في الدراما الكويتية، مشيراً إلى أنّه يجسّد في العمل شخصية مختلفة شكلاً ومضموناً عن تلك التّي سبق ومثّلها وهي شخصية شاب يدعى "طارق".

وفي سياق متّصل، أشار العلوي إلى مشاركته في المسلسل الدرامي الجديد "غريب بين أهله" الذي يتعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من النّجوم، وقال أنّ العمل هو من تأليف سلوان، وإخراج حمد البدري، ويجسد من خلاله الفنان الخليجي دور شاب ينتمي إلى أسرة ثرية يساعد والده في إدارة أعماله، حيث يلعب الفنان إبراهيم الحربي دور الأب، فيواجها معاً العديد من العقبات والصراعات، التّي ستفاجىء الجّمهور أثناء الأحداث، مؤكّداً أنّ ما يعنيه هو أهمية الدّور وتأثيره في العمل الذي يجسده، دون النّظر إلى مساحته، وهذا ما عمل على مراعاته عند اختياره الدور من بين أدوار عدّة عُرضت عليه هذا العام.

واختتم العلوي حديثه معرباً عن سعادته بتكريمه مؤخراً في مهرجان الملتقى الإعلامي الشّبابي في مملكة البحرين، متمنّياً أنّ تنال أدواره هذا العام استحسان الجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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