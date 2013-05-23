محافظ بورسعيد يحيل وقائع اقتحام قاعة "هيئة ميناء بورسعيد" للتحقيق

أعلن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله، إحالة واقعة اعتداء عدد من الناشطين السياسيين، على مقر مؤتمر تنمية إقليم قناة السويس بهيئة ميناء بورسعيد إلى التحقيق، ما دعا إلى إلغاء المؤتمر، وطرد جميع الحضور من الباب الخلفى للقاعة الداخلية لهيئة ميناء بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إنه سيحيل إلى النيابة العامة كل من يثبت التحقيق أنه مقصر فى أداء عمله فى أى مكان سواء بهيئة ميناء بورسعيد أو من يثبت تورطه فى الواقعة من خارج الهيئة.

وأكد المحافظ أنه تم الاجتماع بجميع الأطراف المعارضة لإقامة المشروع، وتمت الموافقة من الجميع على إقامة المؤتمر بشكل طبيعى، ولكن ما حدث كان مفاجأة لنا جميعا.