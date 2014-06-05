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بيكيه وهو غير منتبه للميكرفونات: فابريجاس وقع لناد بـ33 مليون يورو

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بيكيه وهو غير منتبه للميكرفونات: فابريجاس وقع لناد بـ33 مليون يورو بيكيه وهو غير منتبه للميكرفونات: فابريجاس وقع لناد بـ33 مليون يورو

لم يكن جيرارد بيكيه منتبها إلى أن الميكريفون بجواره يعمل، وهو يفضح قرار سيسك فابريجاس بالرحيل عن برشلونة مقابل 33 مليون يورو.

مؤتمر صحفي لمنتخب إسبانيا، حضره جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مع المدير الفني للاروخا فيسنتي ديل بوسكي.

وأثناء استعداد الجميع للمؤتمر، لم ينتبه بيكيه إلى أن الميكرفون أمامه يعمل، وقال لديل بوسكي: "‘علينا دعم فابريجاس، سيرحل عن برشلونة مقابل 33 مليون يورو".

سيسك فابريجاس انتقل إلى برشلونة قادما من أرسنال، لكنه لم يقدم مستويات تناظر ما كان يفعله في الدوري الإنجليزي.

ويخطف فابريجاس أعين كل كبار الدوري الإنجليزي، يتقدمهم مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويملك أرسنال حق الحصول على خدمات اللاعب واستعادته في حال دفع النادي اللندني ما يضاهي أعلى عرض وصل لبرشلونة نظير فابريجاس.

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