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الأهالى يقطعون طريق الغرق بالفيوم احتجاجًا على قطع المياه 20 يومًا

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الأهالى يقطعون طريق الغرق بالفيوم احتجاجًا على قطع المياه 20 يومًا الأهالى يقطعون طريق الغرق بالفيوم احتجاجًا على قطع المياه 20 يومًا

قطع عشرات الأهالى من عزبتى على عوض الله ومنشأة عبد المجيد، التابعتين لقرية الغرق بمركز إطسا، الطريق الذى يربط بين مدينة الفيوم وقرية الخرج، وصنعوا مطبات من الحجارة، مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب عن القرية.

وقال وليد عبد الفتاح، منسق اللجان الشعبية بقرية الغرق، إن الطريق يخدم أكثر من 300 عزبة، وقطعه يتسبب فى تعطيل أعمال مئات المواطنين، وأشار إلى أن الأهالى تجمهروا وقطعوا الطريق بعد انقطاع المياه لحوالى 20 يوماً، وبعدما ذهبوا عدة مرات للمسئولين، وتقدموا بشكاوى عديدة دون جدوى، مؤكدًا أن اللجان الشعبية عندما التقت بالأهالى المحتجين قال أحدهم، إن أحد المسئولين قال لهم "مش أنتوا انتخبتوا مرسى خليه يجيبلكم المية".

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مصر 365